رحلة حج من «أوقاف دبي» لمحدودي الدخل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج لعدد من الحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود، ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

وأكد عمر جمعة كلندر، مدير إدارة تنمية الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على تنظيم الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج للحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود من غير القادرين على تحمل نفقات الحج، وتغطية كافة تكاليفها من مصرف الحجاج، لافتاً إلى حرص المؤسسة على توفير أجود الخدمات لبعثة الحجاج، وهنأ الحجاج بسلامة الوصول إلى الأراضي المقدسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز