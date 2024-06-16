لطيفة بنت محمد: اللهم أنعم على الشعوب العربية والإسلامية بالسلام

المصدر: دبي - البيان

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باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، للشعوب العربية والإسلامية، حلول عيد الأضحى المبارك.

ودونت سموها عبر حسابها الرسمي على منصة «X»: «يوم عرفة، رحلة إيمان تجمع القلوب، وتعانق السماء، فيها تمحى الذنوب، وترفع الدعوات، وتكتب الأقدار.. اللهم في هذا اليوم المبارك، الذي يزخر بالخير والمغفرة والرحمة، تقبل منا ومن جميع عبادك صالح الأعمال، وأنعم على الشعوب العربية والإسلامية بالسلام والسكينة».

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