عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيراني المكلف يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي علي باقري كني وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

كما استعرضا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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