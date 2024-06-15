هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بعيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه لهم وللإمارات والعالم مزيداً من الخير والاستقرار والأمن والأمان.

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