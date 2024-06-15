سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير في خزام غداً

المصدر: وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، غداً صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

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