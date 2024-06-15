رسالة محمد بن زايد لحجاج الإمارات: ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين

المصدر: البيان

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة نصية إلى حجاج الإمارات الذين أدوا اليوم السبت، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات.

وجاء في نص الرسالة: «إخواني وأخواتي حجاج دولة الإمارات.. أهنئكم بأداء فريضة الحج وأسال الله لكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً والتوفيق في أداء باقي المناسك وأنتم في صحة وعافية».

وتابع سموه: «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم والحرص على أداء مناسككم بأمان. ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين.. أخوكم محمد بن زايد».

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