حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا غداً بمنطقة الراس

المصدر: وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين غداً صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

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