حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الأضحى غداً بمسجد الشيخ راشد بن حميد

المصدر: وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح غد (الأحد) صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في إمارة عجمان.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية إلى جانب المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى عقب صلاة العيد مباشرة في قصر الزاهر.

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