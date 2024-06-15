توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الإثنين، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصةً شرقاً بعد الظهر وقد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والاتربة نهاراً وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:05 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 00:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 30 60 10

دبي 43 31 50 15

الشارقة 42 25 65 10

عجمان 42 28 65 15

أم القيوين 43 26 70 20

رأس الخيمة 42 26 75 20

الفجيرة 39 31 70 20

العـين 45 30 40 10

ليوا 47 29 40 10

الرويس 46 27 50 10

السلع 46 28 55 15

دلـمـا 42 31 90 40

طنب الكبرى 37 32 85 30

طنب الصغرى 37 32 85 30

أبو موسى 38 31 80 30

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