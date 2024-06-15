مجانية "المواقف" في أبوظبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي: محمد محسن

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أعلنت دائرة البلديات والنقل متمثلة في "أبوظبي للتنقل"، عن مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو 2024 وحتى الثلاثاء 18 يونيو.

خدمة "مواقف"

وقال أبوظبي للتنقل إن رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وفي هذا السياق نوه "أبوظبي للتنقل" إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.



"درب"

ولفت "أبوظبي للتنقل" إلى أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.



النقل العام



أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فقد أفاد "أبوظبي للتنقل" بأن خدمات حافلات النقل العام الداخلية والضواحي ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الضواحي حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.

وفيما يخص خدمات حافلات النقل العام عبر المدن وعبر الإمارات، فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام.

اما بالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال العطلة.

إسعاد المتعاملين

وأوضح "أبوظبي للتنقل" أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني https://admobility.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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