منصور بن محمد: كل عام والإمارات وقيادتها بخير وازدهار

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، قيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "في يوم عرفة ... نستذكر فضل الله علينا في هذا المشعر العظيم، حيث تجتمع القلوب وتتوحد الدعوات ونستذكر نِعمَ الله علينا وفضله ورحمته ونسأله سبحانه وتعالى بأن يعم الخير وتسود الرحمة والبركة ... كل عام والإمارات وقيادتها بخير وازدهار ... كل عام وشعوبنا العربية والإسلامية بخير ... مبارك عيدكم، وعساكم من عواده.".

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