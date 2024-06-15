مكتوم بن محمد مهنئاً بعيد الأضحى: نسأل الله أن يعمّ السلام والخير على شعوبنا العربية والإسلامية

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه الله، أن يعمّ السلام والخير على شعوبنا العربية والإسلامية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم يجتمع حجاج البيت الحرام من كلّ مكان في جبل عرفات بأمانيهم ودعواتهم، نسأل الله أن يعمّ السلام والخير على شعوبنا العربية والإسلامية وأن يتقبل دعاءنا في هذا اليوم المشهود، وأبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك جعله الله عيداً تعمّ به الفرحة وتتعمق فيه أواصر الود والتواصل، وكلّ عامٍ وأنتم بخير".

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