أحمد بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "في هذا اليوم المشهود، نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال... نستبشر بالخير وبفضل الله وكرمه علينا في هذه الأيام المباركة، ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك ... عساكم من عواده وكل عام وأنتم بخير".

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