محمد بن راشد: كل عام وجميع الشعوب الإسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع الشعوب الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمع على وجه الأرض … على صعيد عرفات .. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم .. ومن المؤمنين دعاءهم .. وكل عام وجميع الشعوب الاسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات".

يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمع على وجه الأرض … على صعيد عرفات ..

نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم .. ومن المؤمنين دعاءهم ..



وكل عام وجميع الشعوب الاسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحي المبارك .. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات . pic.twitter.com/YEQYBIRJgh — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 15, 2024

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