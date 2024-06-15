تحديد مواعيد الزيارات الافتراضية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد الزيارات الافتراضية عن بُعد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مركز الوثبة ومركز العين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر التطبيق الذكي «نافذتي»، من الاثنين 17 يونيو إلى الجمعة 21 يونيو 2024 في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وأوضحت دائرة القضاء، أن تسجيل طلب زيارة النزلاء متاح إلكترونياً من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي «تم»، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، في حين يتم إرسال الموافقة عبر رسالة نصية قصيرة تتضمن الموعد والمكان المحدد لإجراء عملية التواصل عن بُعد باستخدام تطبيق «نافذتي».

وأشارت إلى أن تسهيل إجراءات التواصل بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذويهم اعتماداً على تقنيات الاتصال المرئي المبتكرة، يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الخدمات النوعية في منظومة إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.

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