الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز حضور المرأة بمبادرات «المناخ»

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة في دبلوماسية المناخ، ومواجهة التغير المناخي سواء داخل الدولة أو خارجها.

وقالت على هامش أعمال اجتماع مجلس «آيرينا» الـ27 التي انتهت في أبوظبي أمس، إن دولة الإمارات من الدول السباقة في إدخال العناصر النسائية الناجحة بشكل كبير في جميع القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة المتجددة ودبلوماسية المناخ.

ولفتت إلى الحرص على إشراك الكادر النسائي في كافة الاجتماعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي، ودعمه من خلال إطلاق مبادرات نوعية تعزز من حضورها كمبادرة «المرأة في دبلوماسية المناخ» التي تم إطلاقها بالتعاون مع «آيرينا».

وقالت: «نعتمد في دولة الإمارات هذه المنصات واستضافة الحوارات لإلقاء الضوء على النجاحات التي تساهم بها المرأة في هذا القطاع، بالإضافة إلى مشاركة وتوضيح التحديات التي قد تخرج من خلال عدم تفعيل دور المرأة بشكل فعال في هذا الشأن».

وأكدت الحوسني، أن الإمارات في طريقها للوصول إلى هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030.

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