فحوص مجانية وإرشادات صحية في مطارات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدماتها إلى قوافل الحج في كل من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي من خلال الفحوص الطبية المجانية والإرشادات الصحية الواجب اتخاذها أثناء السفر وخلال أداء مناسك الحج لضمان حج صحي وآمن، وذلك عبر فريق تثقيف صحي متخصص، بما يعكس التزام الوزارة برعاية صحة وسلامة الحجاج.

وتأتي مواكبة فريق الوزارة للحجاج في مطارات الدولة ضمن الحملة التوعوية الاتصالية الموحدة خلال موسم الحج للعام الحالي، والتي أطلقتها تحت شعار «حج صحي آمن» بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية، وذلك بما يجسد اهتمام الوزارة وشركائها بزوار بيت الله الحرام وحمايتهم من أي أعراض صحية، وتحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من الأمراض السارية.

وتؤكد الوزارة أن سلامة وصحة الحجاج أولوية قصوى، نحو رحلة مليئة بالأمان والطمأنينة مما يعزز من شعور الحجاج بالدعم والرعاية في جميع المراحل. وتدعو جميع الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتواصل مع الفرق الطبية في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل صحية.

تنسيق مع الشركاء

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة إلى أن إطلاق الحملة التوعوية في موسم الحج من أهم البرامج في أجندة الوزارة، في إطار جهودها لحماية صحة الحجاج والمجتمع من الأمراض، وليحظى حجاج الدولة بالعناية والرعاية والخدمات المتميزة، حرصاً على جودة صحتهم ووقايتهم من الأمراض.

عمل مشترك

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنّ سلامة الحجاج وصحتهم تعدّ أولوية قصوى، موضحاً أهمية العمل المشترك بين الجهات المختلفة لتوفير رحلة آمنة لكلّ الحجاج الكرام مضيفاً إن المؤسسة تقدم خدمات الرعاية الصحية للحجاج قبل وأثناء وبعد الحج، وذلك من خلال التطعيمات الأساسية والداعمة، وتزويد الأطباء وممرضي الحملات بالأدوية اللازمة، علاوة على متابعة الحالة الصحية للحجاج من متعاملي المؤسسة حتى بعد عودتهم من المناسك، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة منهم، آملاً أن أن تسهم حملة حج صحي آمن في تمكين الحجاج من تأدية مناسك الحج بسلامة وصحة وأمان.

وقالت الدكتورة عائشة البسطي، طبيب استشاري والمدير الطبي لمراكز المطار الصحية التابعة لدبي الصحية: نثمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية في القطاع الصحي والتي تهدف إلى ضمان صحة الحجاج والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. ويسعدنا أن تكون دبي الصحية، جزءاً من هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان وحرصنا على خدمة الإنسان من خلال توفير الخدمات الطبية عالية الجودة، متمنين لحجاج الدولة موفور الصحة والسلامة في أداء مناسك الحج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز