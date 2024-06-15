شرطة رأس الخيمة تؤكد الجاهزية والاستعداد الأمني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شرطة رأس الخيمة عن اتخاذ تدابير مكثفة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد الأمني في الإمارة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لضمان أمن وسلامة المجتمع، حيث أعلنت عن استعداداتها بخطط أمنية شاملة واستباقية مدعمة بالتكنولوجيا المتكاملة والأنظمة الإلكترونية للمدينة الآمنة، من خلال تضافر جهود الإدارات والفرق الشرطية، وذلك للحفاظ على أمن الطرق واستمرارية وانسيابية الحركة المرورية وتكثيف وجود الدوريات والوجود الميداني في جميع أنحاء الإمارة.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن الخطة الأمنية الشاملة تتضمن نشر المزيد من الدوريات الأمنية في المناطق الحيوية والأسواق والمراكز التجارية والحدائق العامة، وتحديداً أمام مصليات العيد، ومقصب ذبح الأضاحي، التي تشهد عادة توافد أعداد كبيرة من الناس خلال فترة العيد.

وتهدف هذه التدابير إلى منع أي تجاوزات أو حوادث قد تعكر صفو الاحتفالات.

تشمل الخطة الأمنية أيضاً تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من الحوادث، حيث تم تجهيز فرق الطوارئ والإنقاذ للتعامل مع أي حالات طارئة بسرعة وكفاءة، ما يعزز الاستجابة السريعة للطوارئ، حيث سيتم نشر دوريات أمنية على مستوى الإمارة، وذلك لتنظيم حركة السير وضمان الانسيابية المرورية.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها موجودة على مدار الساعة في الميدان ومراكز الشرطة الشاملة لتقديم الخدمات كافة.

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