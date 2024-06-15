برنامج «زايد الخير» يرصد نصف مليون درهم لعلاج 26 مريضاً

المصدر: دبي - البيان

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كثفت جمعية بيت الخير حلقات برنامجها الخيري الإنساني «زايد الخير» على إذاعة الأولى خلال العشر الأول من ذي الحجة، مستثمراً في ثواب العمل الصالح خلال هذه الأيام الفضيلة، حيث بثّ خمس حلقات استثنائية مخصصة لدعم المرضى، ومن المتوقع أن يصل حجم التبرعات التي يتم جمعها من خلال هذه المنصة الإنسانية إلى ما يزيد على 500 ألف درهم في سبيل علاج 26 مريضاً.

حلقة أخيرة

وأعلنت اللجنة المشرفة على البرنامج أنها تراهن على الحلقة الأخيرة من هذه الخماسية، والتي تتوقع أن تستقطب الحلقة الخامسة جمهور المتبرعين والمحسنين يوم وقفة عرفات من الساعة 5 - 7 مساءً قبيل المغرب، مؤكدة أن برنامج «زايد الخير» سيعاود بثه المعتاد على قناة الأولى بعد العيد مباشرة مساء كل خميس من الساعة 5 - 7 على التردد 107.4، حيث تحظى «الأولى» بمتابعة واسعة من المستمعين وأهل الخير والإحسان في إمارة دبي وما حولها.

وتوزع المرضى المحتاجون المستفيدون من الحلقات الاستثنائية الخمس في عشر ذي الحجة بين من هم بحاجة إلى عملية جراحية أو دواء عالي التكلفة أو غسيل كلى أو أجهزة علاجية داعمة إضافة إلى عدد من الأطفال الذين كانوا في حالة حرجة وأصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى طرف صناعي أو أجهزة طبية حركية تساعدهم على الحركة وحق الوصول.

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