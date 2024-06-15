العيد في دبي.. فعاليات ترفيهية وتجارب عائلية

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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تقدم مختلف الوجهات في دبي العديد من الفعاليات الترفيهية لقضاء وقت ممتع ومفيد للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى، من خلال الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والمعارض التفاعلية المصممة لجميع الأعمار، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية المميزة، وفرص الفوز بالجوائز، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدءاً من الأحد 16 يونيو وحتى 23 من الشهر.

وستقدّمُ العروض الفنية التراثية والمسرحية ومجموعة من عروض الموسيقى الترفهية والعروض الترويجية في العديد من مراكز التسوق، والوجهات، مثل السيف، وممشى الخوانيج ولاست إكزيت الخوانيج، ودبي مول، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وغيرها.

وسيستمتع الأطفال برؤية مدهش ودانة، من خلال ظهورهما في مختلف أنحاء المدينة، كما ستتاح لهم زيارة عالم مدهش الذي يحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاقه من خلال مجموعة جديدة من الألعاب والأنشطة الترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي.

جهود

وتحرص الجهات الشرطية على تكثيف الوجود الأمني والدوريات حفاظاً على الأمن والاستقرار في المرافق المختلفة ولضمان سير الحركة المرورية بسلاسة.

وتبدأ رحلة الاكتشاف في متحف المستقبل من ردهة المتحف، حيث يمكن للزوار التعرف إلى مستقبل تصوير الفيديو باستخدام الذراع الآلية المتطورة، حيث يمكن التقاط مقاطع فيديو فريدة بجودة ودقة لا مثيل لهما بفضل نظام التحكم المتقدم. وتوفر هذه التقنية المبتكرة للزوار فرصة تطوير مهاراتهم في تصوير الفيديو، ما يتيح لهم إنشاء مقاطع احترافية بكل سهولة وإتقان.

ويقدم معرض «مستقبلنا اليوم» أيضاً الفرصة لزواره للتعرف إلى التقنيات والابتكارات الرائدة في المستقبل؛ حيث يضم المعرض مفاهيم ونماذج أولية ومنتجات حالية تركز على 5 مجالات رئيسية لمجتمعات المستقبل الذكية، تشمل تخطيط المدن، والبيئة، والأمن الغذائي، وإدارة المخلفات، والزراعة.

ويمكن للزوار أن يتعرفوا إلى الابتكارات المستدامة التي تسهم في بناء غد أفضل، مثل هياكل الشعاب المرجانية الاصطناعية النموذجية والسيراميك المطبوع ثلاثي الأبعاد، التي تستخدم لتكوين مواطن للشعاب المرجانية ودعم استعادة النظام البيئي البحري الطبيعي، وغيرها الكثير من الابتكارات التي تحاكي مختلف مجالات الحياة.

وتم تصميم هذا الطابق خصيصاً لإلهام العقول الشابة وتعزيز إبداعهم وتفاعلهم، ويمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن العاشرة الاستمتاع باللعب والتعلم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لتعزيز مهارات التواصل والتعاون. ويشمل ذلك سياج تسلُّق عالي التقنية لتنمية مهارات اللياقة والتعلم، إضافة إلى مختبرات مثل مختبر التصميم ومختبر البناء ومختبر التخيّل.

ويمكن للزوار استكشاف أنواع جديدة من النباتات والحيوانات والحشرات، ودورها في النظام البيئي الطبيعي من خلال زيارة مختبر إعادة تأهيل الطبيعة في متحف المستقبل.

وتقدم «الواحة» فرصاً للاستمتاع بخصائص علاجية متقدمة مثل العلاج بالمشاعر والتواصل والحركة، في بيئة مريحة تركز على مستقبل الصحة والرفاهية تحت قبة من الضوء والماء. يقدم «مركز التأمل» تجربة تشمل العلاج بالسكون وتعزيز التأمل والتواصل الذاتي، ما يعزز التوازن الطبيعي ويسهم في تحقيق السلام النفسي والجسدي.

استدامة وجاذبية

وأعلنت بلدية دبي عن خطتها لإدارة عمليات النظافة العامة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الأضحى في الإمارة، التي شملت تخصيص 3,150 مشرفاً ميدانياً ومهندس نظافة، وتحديد برامج وخطط العمل الفنية والتشغيلية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة كل الطرق، بما فيها السريعة والمناطق السكنية والأسواق والشواطئ العامة والقنوات المائية والمرافق العامة.

وتأتي خطة البلدية ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، وذلك تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.

فرق ميدانية

وتشمل فرق بلدية دبي 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام وأعمال النظافة العامة وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الروتينية والطارئة، إضافة إلى الإشراف على 2,250 مهندس نظافة ضمن أنحاء الإمارة كافة، سيعملون على مدار 4 ورديات مع توفير كل الوسائل والمعدات لعاملي الفرق الميدانية، و650 مهندس نظافة من القطاع الخاص جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية.

كما خصصت البلدية فريق عمل ميدانياً قوامه 91 موظفاً، يضم 7 مشرفين ميدانيين و84 مهندس نظافة، سيعملون يومياً بنظام 3 ورديات عمل للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة، وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار أثناء عطلة العيد، فيما جهزت فريقاً من 9 رقابيين ومشرفين ميدانيين لمتابعة الإشراف على نظافة المناطق الاستثمارية، ومدى تقيد شركات التطوير العقاري بأنظمة العمل المعتمدة.

إلى جانب ذلك، خصصت بلدية دبي فريق عمل مكوناً من 155 مهندس نظافة و10 من موظفي الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2,300 كم طولي من الطرق الرئيسة بواقع 4 ورديات عمل، حيث تم وضع الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة، بما يضمن نظافة الطرق الرئيسة والسريعة، ويعزز من الاستجابة السريعة للبلاغات مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية واللوجستية لتنفيذ مهام جمع ونقل المخلفات الواقعة ضمن حرم الطريق مع تغطية تنظيف أماكن الحوادث على الطرق الخارجية والسريعة.

ووفرت بلدية دبي أسطولاً آلياً مكوناً من 759 آلية ومركبة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية، وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، التي تضم 318 سيارة ثقيلة، و158 سيارة خفيفة، و176 مركبة تأجير، إضافة إلى 77 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة.

ونوهت بلدية دبي بأن تقديم الخدمات والطلبات للجمهور والمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي سيكون متاحاً لعدد من الخدمات.

وأهابت البلدية بالجمهور الالتزام بالإرشادات والحفاظ على المرافق العامة ومنع الشواء على المسطحات الخضراء، وعدم رمي المخلفات بالأماكن العامة والالتزام بالتخلص السليم من المخلفات بصورة من شأنها أن تعزز الوجه الحضاري للإمارة.

إقامة دبي

وحددت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مواقيت العمل خلال الإجازة، بينما يواصل مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمين) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ويعمل مركز سعادة المتعاملين في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

وأشارت إلى أن خدماتها الرقمية تمثل قنوات للتواصل وإنجاز المعاملات بشكل سلس يختصر الوقت والجهد، مؤكدة أن استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى يأتي في إطار رسالة الإدارة لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد متعامليها بتقديم خدمات رقمية شاملة على مدار الساعة.

كما يمكن للمتعاملين تقديم كل الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

منصات

وأعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز قيم الاحتفاء بالمناسبات الدينية، وتمتين الروابط المجتمعية بين الأهالي وإدخال الفرحة في نفوسهم.

وستتواجد منصات هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أول أيام العيد أمام عدد من مصليات العيد والمساجد في دبي، حيث ستستقبل المصلين في فعالية «عساكم من العايدين» لتهنئتهم بالعيد وتوزيع العيديات وحلويات العيد على الأطفال.

وفي سبيل مشاركة أفراد المجتمع أجواء العيد، واستثمارها لتعزيز ارتباطهم بالعادات والتقاليد المحلية، تنظم الهيئة في ثاني وثالث أيام العيد في مردف سيتي سنتر برنامجاً ترفيهياً مميزاً يتضمن عروضاً للفرق الشعبية المحلية تقام في الساحة المقابلة للسينما، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى توفير بيئة ممتعة للعائلات والأطفال، وتقديم تجارب احتفالية تجمع بين الترفيه والتراث الثقافي. كما سيحظى زوار منصة الهيئة بفرصة للفوز بالسحوبات اليومية التي تجريها الهيئة على قسائم مشتريات مقدمة من مردف سيتي سنتر.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، إن الهيئة تسعى إلى مواكبة احتفالات عيد الأضحى المبارك واستثمارها بالشكل الأمثل لتعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع، وتقديم تجارب احتفالية ممتعة ومليئة بالبهجة.

وأكد الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في إسلامية دبي، أن فعالية «عساكم من العايدين» المشتركة تسعى بشكل سنوي لإسعاد المجتمع بكل فئاته، بمشاركة الناس والأطفال الفرحة والبهجة، من خـلال مصليات العيد، التي تسـتهدف كل فئات وشرائح المجتمع لإحياء المناسبات الدينية في نفوس أفراد المجتمع، وتعزيزاً للترابط بين المصلين عقب العيد.

فعالية ترفيهية

ونظمت جمعية النهضة النسائية - إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية احتفالية للأيتام بعنوان «فرحة عيد»، وكانت فعالية ترفيهية متميزة حضرها عدد من المؤسسات المجتمعية وجمهور من السيدات، شملت الفعالية أنشطة ترفيهية متنوعة كالمسابقات والرسم والتلوين، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وورش عمل هادفة ومسلية للأطفال تعزز من المهارات الإبداعية الزاخرة بالقيم.

وتم تقديم برنامج ترفيهي ضم عدداً من الفقرات الشيقة التي تفاعل معها الأطفال كعروض التحدي، والمسابقات، ومحاكاة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تم توزيع الهدايا القيمة على الأيتام والحضور، التي كان لها الأثر الكبير في رسم البسمة على وجوه الأطفال.

وقالت عائشة حمدان الشيخ، مدير إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، إن المركز يحتفل كل عام بفعالية خاصة بالأيتام قبيل العيد، وتأتي الفعالية تماشياً مع عام الاستدامة والمبادرات المجتمعية الخيرية، تأكيداً على مبادئ التلاحم الوطني بين فئات المجتمع.

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