«بيئة أبوظبي» تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت هيئة البيئة - أبوظبي، تعهد الانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي «UACA» لدعم تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

وتم إطلاق تحالف الإمارات للعمل المناخي خلال قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين «COP27» من قبل جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لإنشاء تحالف متعدد الشركاء يدعم العمل الجماعي من أجل المناخ.

وقامت بتوقيع التعهد نيابة عن الهيئة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، بحضور رزان خليفة المبارك رئيس اللجنة الاستشارية لتحالف الإمارات للعمل المناخي، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ في «COP28»، إلى جانب ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.

تمثيل

وقالت رزان المبارك، إن هيئة البيئة - أبوظبي تعتبر الجهة الرئيسة المعنية بالعمل المناخي في إمارة أبوظبي، ومن المناسب أن تكون عضواً رئيساً يمثل دولة الإمارات في اللجنة الاستشارية للتحالف من أجل العمل المناخي، بفضل سنوات خبرتها الواسعة في معالجة آثار تغير المناخ.

وأضافت أن الهيئة أطلقت العام الماضي استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، لذلك ستكون الهيئة عضواً بارزاً يقدم توجيهات هامة، وكل ذلك بهدف دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050. من جانبها، أكدت شيخة الظاهري، التزام أبوظبي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في هذا المجال.

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