«التوطين» تطلع على استعدادات القطاع الخاص لـ«حظر العمل وقت الظهيرة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، على جانب من استعدادات القطاع الخاص لبدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة (حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة)، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً يومياً حتى 15 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أحد مشاريع شركة «شوبا» العقارية بدبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، إذ قام معاليه بجولة على أماكن الاستراحة التي توفرها الشركة للعمال والمزودة بأجهزة التبريد والمياه الباردة وغيرها من الوسائل التي تضمن سلامتهم الصحية وراحتهم وسعادتهم خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.

واستمع معاليه، إلى شرح قدمه رافي مينون، الرئيس المشارك في الشركة، وفرانسيس الفريد، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين في الشركة، حول أبرز مبادرات الشركة في مجال حماية العمال .

اشتراطات ومعايير

وعبر معالي الدكتور عبدالرحمن العور، عن ثقته بوعي الشركات بأهمية تطبيق كل اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والمساكن العمالية وانعكاساتها الإيجابية على صحة وسلامة وإنتاجية القوى العاملة، مشيراً إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح ثقافة راسخة لدى القطاع الخاص في الدولة بعد دخوله عامه العشرين على التوالي، خصوصاً وأنه حقق خلال الأعوام السابقة مستويات التزام عالية.

وقال معاليه إن القطاع الخاص في الدولة شريك استراتيجي للحكومة في تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي، وذلك يتجلى من خلال التزام الشركات بالتشريعات الناظمة لعلاقات العمل.

وشارك في الفعالية جمعية بيت الخير، ومخبز السنابل الذهبية، وشركة «آستر دي إم»، و«نوفيلا للمثلجات»، لتقديم هدايا عينية ومأكولات وإجراء فحوصات طبية للعاملين في الشركة، بحسب تخصص كل جهة.

ومن المقرر أن تنظم فرق التفتيش التابعة للوزارة زيارات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»، وذلك بما يتماشى مع الحملة المشتركة، بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص للتوعية بأحكام ومتطلبات «الحظر»، والتأكيد على انعكاساته الإيجابية على صحة وسلامة القوى العاملة، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية للعاملين وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية .

إسعافات أولية

ويلزم «الحظر» الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم من الإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لأشعة الشمس خلال ممارستهم للأعمال، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف الناتج عن نقص السوائل في الجسم، ومعدات الإسعاف في أماكن العمل.

توصيل طلبات

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أعلنت عن توفير الوزارة 6 آلاف موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كل مناطق الدولة، مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة» التي تم توفيرها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات، مثل «طلبات»، و«دليفيرو»، و«نون»، و«كريم» وغيرها، بينما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز