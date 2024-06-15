تخريج ضباط وصف ضباط الأجهزة الشرطية والأمنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورات الجامعيين وصف الضباط البالغ عددهم 415 خريجاً من شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة أمن المواصلات، في ميدان التخريج بأكاديمية شرطة دبي.

حضر حفل التخريج عدد من الشيوخ ومديري الدوائر الحكومية والأمنية ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستمرار في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية وتزويدهم بالممكنات والمهارات التي تسهم في أدائهم لمهامهم بتميز واقتدار، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة.

ووجه معاليه كلمة للخريجين والخريجات البالغ عددهم 415، حثهم فيها على الجد والاجتهاد ومواصلة الدراسة وطلب العلم والمعرفة بشكل مستمر، ليشكلوا إضافة نوعية لأي جهة سيعملون بها، داعياً معاليه إلى التعامل الإيجابي والحضاري مع الجمهور، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى في السلوك والقيم والأخلاق العالية، وأن ينقلوا للمجتمع رسالة الشرطة في تقديم الغالي والنفيس بكل تفانٍ وإخلاص لاستتباب الأمن والأمان في ربوع الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وكان العنصر النسائي لافتاً في حفل التخريج، حيث بلغ عدد الخريجات 118 ضابطاً وصف ضابط، في تأكيد على أهمية المرأة الإماراتية ودورها الرائد في المجتمع، في استذكار لمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكانة اللائقة بها».

من جهته، نوه العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، بأن أكاديمية شرطة دبي تحتل مكانة عالمية تضاهي الكليات العسكرية والشرطية، بفضل دعم القيادة الرشيدة لها، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية، لتخريج كوادر من الضباط على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف العسكرية، للإسهام في بسط القانون والنظام وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

وكان حفل التخريج بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم نزول معالي الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم قدم الخريجون عروضاً وتشكيلات عسكرية بجباه عالية مرفوعة شامخة نحو العلا، بعد ذلك قام معالي الفريق المري، بتوزيع الجوائز على أوائل الدورات. وبعد أداء قسم الولاء بحمل الأمانة والوفاء للقادة، استأذن قائد الطابور للانصراف والخروج من أرض الميدان.

وفي الختام التقط معالي القائد العام، صورة تذكارية مع الخريجين والمشرفين على التخريج.

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