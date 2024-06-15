5 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لدعم صندوق الفرج

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم بنك دبي الإسلامي، مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، بمبلغ 5 ملايين درهم ضمن مبادرة «فرجت»، أسهمت في الإفراج عن 108 نزلاء ومحكومين من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأكد خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، أن جهود ومبادرات الخير متواصلة في بلد الخير والعطاء، معتبراً أن إسهامات بنك دبي الإسلامي المتواصلة بدعمه لصندوق الفرج تعزز العمل التكافلي في مجتمع الإمارات وتقدم مساعدة مباشرة لجهود التسهيل على النزلاء والتخفيف عن أسرهم.

وقال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي، إن البنك مستمر في دعم العمل التكافلي الإنساني في وطن العطاء والبذل، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الفرج تعزز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنسانية للصندوق ومساعدة المعسرين مالياً من النزلاء، فضلاً عن الإسهام في عودة هذه الفئة كأفراد منتجين في المجتمع.

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