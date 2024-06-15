تقرير محاكم دبي لعام 2023 يستعرض التحولات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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نشرت محاكم دبي تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يمثل بوابة شاملة إلى عالم الإنجازات القضائية والرؤى المستقبلية للدائرة، حيث يتميز بتفصيل دقيق وشامل لكافة الأنشطة والمبادرات التي نفذتها المحاكم خلال العام الماضي، مع التركيز على التحولات الرقمية والاستراتيجيات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين الأداء القضائي وزيادة الكفاءة.

ويتوافر التقرير السنوي بسهولة وبشكل مفصل عبر الموقع الرسمي لمحاكم دبي، ليكون متاحاً لجميع المهتمين بالقانون والعدالة للاطلاع عليه والاستفادة من محتواه.

ويسلط التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المحاكم على استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع بشكل أفضل، من خلال تحسين إدارة الملفات وتسريع الإجراءات القضائية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة بين المتعاملين.

ويشمل التقرير السنوي أيضاً، تحليلات للبيانات والإحصاءات التي تبرز تحقيق المحاكم لتقدم ملموس في عدة مجالات، مثل زيادة عدد الدعاوى المنجزة وتقليص مدة النظر في القضايا.

كما يسلط التقرير الضوء على شبكة الشركاء الاستراتيجيين التي تعززت بها علاقات المحاكم، والتي تسهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز القدرات القضائية بشكل مستدام.

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