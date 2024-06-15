مدير أكاديمية سيف بن زايد يزور مجندي الخدمة الوطنية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة للأكاديمية وتضم الدفعة طلبة الثانية عشر خريجي الثانوية العامة لعام 2023.

وكان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط.

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي: «إننا نعتز بانضمام مجندي الخدمة الوطنية تلبية لنداء الفخر الذي سيسهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري، ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس»، مثمناً المواقف المشرفة لأولياء الأمور في دعم وتشجيع وحث أبنائهم على الالتحاق بالبرنامج، وحرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في نفوسهم.

وحث المجندين على الاستفادة من برامج التدريب والتعليم والدورات التدريبية التي ترفع من مهاراتهم وقدراتهم، وتساعدهم على إتمام المرحلة التخصصية بنجاح وتسخير إمكاناتهم في خدمة وطنهم.

وتجول اللواء ثاني بطي الشامسي، في عدد من مرافق الإدارة، واستمع إلى شرح حول البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها إدارة التأهيل الشرطي للمجندين والمستجدين.

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