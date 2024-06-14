حمدان بن زايد يطلع على إنجازات الهلال الأحمر خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: وام

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اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على إنجازات الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري داخل الدولة وخارجها، ووجه سموه بتعزيز مجالات استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية، والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات للمستهدفين من خدمات الهيئة في الداخل والخارج.

كما اطلع سموه على الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع الغدير للحرف الإماراتية، بغرض تمكين الحرفيين أصحاب الدخل المحدود من خلال الحِرف المستدامة، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد سموه، ببرامج وأهداف المشروع الذي يعد أحد المبادرات الرائدة للهلال الأحمر في مجال تعزيز القدرات والتمكين الاجتماعي للأسر المتعففة، ووجه سموه بالمضي قدما في تنفيذ الخطة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الحرفيين على مستوى الدولة للاستفادة من برامج الغدير مستقبلاً.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بقصر النخيل لمعالي الدكتور حمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، بحضور سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل الديوان، وسعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف للهيئة، وهند خميس المحيربي مديرة مشروع الغدير.

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