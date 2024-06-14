طيران الإمارات وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج السفير التجاري القيادي

المصدر: البيان

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احتفلت طيران الإمارات وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم بتخريج 32 مشاركاً من الدفعة الأولى من برنامج السفير التجاري القيادي التابع لمجموعة الإمارات، لتطوير القدرات الدبلوماسية لمديري محطات طيران الإمارات التجارية الخارجية من الكوادر الإماراتية، وذلك خلال حفل التخرّج الذي أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.

شهد الحفل، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات؛ ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات؛ وأوليفيه غرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية، وأميرة الفلاسي، نائب رئيس أول للتدريب والكفاءات في طيران الإمارات، والدكتور محمد الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والإداريين من طيران الإمارات والأكاديمية.

وقال عدنان كاظم: "يجسد هذا الحفل التزامنا بتعزيز قدرات كوادرنا الإماراتية من مديري المحطات الخارجية، ونحن فخورون بتخريج الدفعة الأولى التي ضمت 32 مشاركاً، وتتويج جهودهم المبذولة لإكمال هذا البرنامج التدريبي الذي تم تطويره بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وصقل معارفهم ومهاراتهم الدبلوماسية، وتعزيز جاهزيتهم ليكونوا خير ممثلين لدولة الإمارات وطيران الإمارات عبر شبكة محطاتها الخارجية".

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: "يعكس هذا الإنجاز التعاون الناجح بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة الإمارات. يسهم البرنامج في صقل قدرات مديري المحطات الخارجية لطيران الإمارات بالمهارات الدبلوماسية والقيادية الأساسية، لإعدادهم لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة وطيران الإمارات بشكل مثالي على الساحة العالمية. ويؤكد إنجازاتهم رؤيتنا المشتركة المتمثلة في إعداد جيل من القادة القادرين على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورها الدولي".

تم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث أقيمت المرحلة الأولى، على مدار 5 أيام عام 2023، خاض فيها المشاركين تدريباً في البروتوكول الدولي وآداب السلوك، والاتجاهات والقضايا العالمية، والتفاوض والتأثير، والاقتصاد والدبلوماسية التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعامل مع وسائل الإعلام، والتواصل والتوعية بين الثقافات. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تزويد مديري المحطات الخارجية في طيران الإمارات حول العالم بالمهارات اللازمة لتمثيل علامة طيران الإمارات التجارية، مع بناء وإدارة العلاقات مع الهيئات التنظيمية المحلية والجهات الحكومية، فضلاً عن المطارات والشركاء التجاريين في مختلف الأسواق.

ووفرت المرحلة الثانية من البرنامج، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في عام 2024، لمديري المحطات الخارجية تدريباً عملياً مكثفاً على المهارات الإعلامية وممارسات آداب السلوك. وكان الهدف من هذه الدورات التدريبية هو تعزيز الثقة وتزويد المديرين بفهم أعمق لكيفية عمل وسائل الإعلام، مع تعزيز مهاراتهم في مجال الاتصال وقدرتهم على صياغة الرسائل الرئيسية بما يتماشى مع الأهداف التجارية لطيران الإمارات.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت عن تعاونها مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في شهر يناير 2023 لإطلاق برنامج تدريبي للمديرين الإماراتيين لتعزيز مهاراتهم الدبلوماسية. وتعد هذه المبادرة جزءاً من برنامج السفير التجاري القيادي التابع للمجموعة.

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين مجتمع فكري من عالم الدبلوماسية، والأوساط الأكاديمية والبحثية. وبوصفها مؤسسة فكرية إقليمية مرموقة ومتطورة، تعمل الأكاديمية على إنتاج الأبحاث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني من هنا.

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