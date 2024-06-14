هيئة كهرباء ومياه دبي تنصح المتعاملين باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل السفر لتجنب الهدر

المصدر: البيان

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في إطار حملتها "استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة"، لفتت هيئة كهرباء ومياه دبي عناية المتعاملين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل سفرهم، لضمان كفاءة الكهرباء والمياه وتجنب الهدر في كافة الأوقات.

وتحث الهيئة المتعاملين على تفعيل خاصية "خارج المنزل" من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لمراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه أثناء السفر، واستلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.

وتنصح الهيئة بإطفاء وفصل الأجهزة الإلكترونية من القابس قبل الخروج من المنزل، وعدم تركها في وضع الاستعداد لتجنب الإسراف واستنزاف الطاقة.

وبإمكان المتعاملين أيضاً تحديث إعدادات نظام التحكم في الإضاءة الخارجية وتركيب أجهزة استشعار الحركة والمؤقتات لضمان تشغيل الأضواء الخارجية وإطفائها تلقائياً حسب الحاجة.

وتهيب الهيئة بالمتعاملين قبل السفر إغلاق مصدر المياه الخاص بمسكنهم، وفحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من هدر المياه.

وتوفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

وتتيح الهيئة أيضاً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تساعد المتعاملين على إدارة ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي. وتوفر الهيئة باقة من النصائح والإرشادات عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحفيز أفراد المجتمع على تعزيز الاستدامة وتبني نمط حياة مستدام.

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