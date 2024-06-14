3150 مشرفاً ومهندس نظافة تعزيزاً لاستدامة وجاذبية دبي خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: وام

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أعلنت "بلدية دبي" اليوم، عن خطتها لإدارة عمليات النظافة العامة وعمليات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الأضحى في الإمارة؛ التي شملت تخصيص 3150 مشرفا ميدانيا ومهندس نظافة، وتحديد برامج وخطط العمل الفنية والتشغيلية لضمان نظافة كافة الطرق والأسواق والشواطئ العامة والقنوات المائية والمرافق العامة.

وتأتي خطة البلدية ضمن جهودها الدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام، وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، تعزيزا لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة.

وتشمل فرق بلدية دبي 250 موظفا إشرافيا ورقابيا، لمتابعة مهام وأعمال النظافة العامة وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الروتينية والطارئة، إضافة إلى الإشراف على 2250 مهندس نظافة ضمن كافة أنحاء الإمارة، و650 مهندس نظافة من القطاع الخاص، جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية.

كما خصصت البلدية فريق عمل ميداني قوامه 91 موظفا، يضم 7 مشرفين ميدانيين و84 مهندس نظافة، للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة، وتعزيز استدامتها، فيما جهزت فريقا من 9 رقابيين ومشرفين ميدانيين لمتابعة المناطق الاستثمارية، ومدى تقيد شركات التطوير العقاري بأنظمة العمل المعتمدة

وخصصت بلدية دبي فريقَ عمل مكون من 155 مهندس نظافة و10 من موظفي الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2300 كم طولي من الطرق الرئيسة ووضع الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة.

كما وفرت البلدية أسطولا آليا مكونا من 759 آلية ومركبة لتنفيذ البرامج الميدانية، وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، التي تضم 318 سيارة ثقيلة، و158 سيارة خفيفة و176 مركبة تأجير، إضافة إلى 77 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة.

وسيكون متوسط البرامج اليومية خلال عطلة عيد الأضحى للأسطول الآلي 456 برنامجا، لإنجاز مهام نظافة المدينة ومعالجة البلاغات.

ونوهت إلى أن تقديم الخدمات والطلبات للمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، سيكون متاحا لعدد من الخدمات، كما تهيب بلدية دبي بالجمهور الالتزام بالإرشادات والحفاظ على المرافق العامة والالتزام بالتخلص السليم من المخلفات بصورة من شأنها أن تعزز الوجه الحضاري للإمارة.

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