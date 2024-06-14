‎إقامة دُبيّ تُعلن مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى

المصدر: البيان

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حَدَدت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت 15 يونيو الجاري وحتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري 2024 فيما يُواصل مركز سعادة المُتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 ( صالة القادمون) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع و يعمل مركز سعادة المُتعاملين في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

‎ وأشارت إلى أن خدماتها الرقميّة تُمثل قنوات للتواصل وإنجاز المُعاملات بشكل ٍ سَلس يختصر الوقت والجهد، مُؤكدةً أنَّ استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى يأتي في إطار رسالة الإدارة لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد متعامليها بتقديم خدماتٍ رقميّةٍ شاملة على مدار الساعة.

‎كما يمكن للمُتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المُتعلقة بمُعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال " آمر " على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

‎ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق http://www.gdrfad.gov.ae Dubai now والموقع الإلكتروني للإدارة في إنجاز معاملاتهم.

‎وقدّمت "الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ " أسمى آيات التهاني والتبريكات بمُناسبة عيد الأضحى المُبارك إلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، سائلةً الله العليّ القدير أنّ يُعيده على الجميع بالصحّة والعافية. وأن يمُنَّ على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

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