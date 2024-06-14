الطقس المتوقع في الإمارات خلال فترة عيد الأضحى

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس حاراً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً ومائلاً للحرارة إلى معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من 15 يونيو إلى 18 يونيو الجاري.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الإمارات خاصة يومي الأحد والاثنين.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية من الدولة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 39 – 46

المناطق الداخلية 44 – 49

المناطق الجبلية 28 – 35

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 30 – 34

المناطق الداخلية 27 – 33

المناطق الجبلية 25 – 31

وينصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.

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