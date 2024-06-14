الإمارات تؤكد حرصها على إيجاد حلول لندرة المياه

المصدر: دبي - البيان

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً رفيع المستوى إلى جمهورية طاجيكستان، للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث بشأن تنفيذ «العقد الدولي للعمل.. الماء من أجل التنمية المستدامة 2018- 2028» المنعقد من 10 – 13 يونيو الجاري، في إطار «مسار دوشانبيه للمياه»، وذلك برعاية من إمام علي رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان.

واستقبل قاهر رسول زاد، رئيس وزراء طاجيكستان، معالي آمنة الضحاك، والوفد المرافق لها.

ونقلت معاليها تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتمنياتها لجمهورية طاجيكستان وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والتقدم.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء طاجيكستان، معالي آمنة الضحاك تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنيانه لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشادت معالي آمنة الضحاك بالجهود العالمية في تعزيز استدامة المياه، مؤكدة حرص الإمارات على إيجاد حلول حاسمة لقضية ندرة المياه.

وقالت: «تبذل الإمارات جهوداً متواصلة للمحافظة على المياه، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 29 فبراير 2024 «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة التحدي العالمي في ندرة الماء، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي إلى جانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، واختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.

كما أشارت إلى استضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالتعاون مع السنغال.

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