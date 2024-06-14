مجلس «آيرينا» يبحث في أبوظبي فرص الاستثمارات والشراكات بالطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الاجتماع السابع والعشرين لمجلسها أمس في أبوظبي بمشاركة ممثلي 105 دول.

يعقد الاجتماع على مدار يومين ويبحث فرص الاستثمارات والشراكات في مجال الطاقة المتجددة واستكشاف أفضل الممارسات في مجال تخطيط سياسات الطاقة.

وسيركز أعضاء «آيرينا» جهودهم خلال الاجتماع على بحث سبل توسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر المرتبطة بها من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون والتنمية المستدامة.

كما سيبحث المشاركون فرص تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات المرافق العامة، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال تخطيط سياسات الطاقة.

وسيعمل المجلس كذلك على تسهيل التشاور والتعاون بين الأعضاء لمراجعة برنامج عمل الوكالة وميزانيتها وتقريرها السنوي، فضلاً عن مناقشة العديد من الأمور الإدارية والمؤسسية الأخرى ذات الصلة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام «آيرينا»: «على الرغم من أن قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في عام 2023 سجلت أعلى زيادة سنوية لها على الإطلاق مقارنة بأي عام آخر، إلا أنها لا تزال تمثل نصف ما هو ضروري لكبح جماح ارتفاع درجات الحرارة العالمية والحفاظ عليها دون عتبة 1.5 درجة مئوية.. ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، يتطلب الأمر تعاوناً مكثفاً من القطاعين العام والخاص.

وستلعب آيرينا دوراً رئيسياً في ضمان الشفافية والمساءلة خلال عملية رصد التقدم المحرز بشأن تحقيق أهداف الطاقة الرئيسية المنصوص عليها ضمن مؤتمر الأطراف COP28».

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