حكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة يأمرون بالإفراج عن 1150 نزيلاً

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، رأس الخيمة - وام

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أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1150 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالإفراج عن 352 نزيلاً، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول العيد. وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة العفو، وحرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وأبنائهم، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم القرار، وسبيلاً للعودة ليصبحوا أفراداً صالحين يشاركون في دعم المسيرة التنموية للدولة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالإفراج عن 223 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة العيد، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم. ‏

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالإفراج عن 94 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول العيد.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 481 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة، وانطلاقاً من قيم العفو والتسامح المترسخة جذورها في مجتمع دولة الإمارات.

وجاء أمر سموه إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد كشوف العفو، والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن.

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