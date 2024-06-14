بدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة غداً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.

وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، فضلاً عن معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال، وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.

ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وبلغت نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار في العام الماضي 99 %، ويساهم الالتزام به من قبل المنشآت والأفراد في توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة «تقدير»، أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي تم تطبيقه في دولة الإمارات على مدار 19 عاماً تحول لثقافة لدى أصحاب الشركات والعمال الذين باتوا أكثر وعياً وإدراكاً بتنفيذ تعليمات القرار، مشيراً إلى أن القرار يحافظ على سلامة وصحة العمال من أشعة الشمس والجفاف خصوصاً في الأماكن المكشوفة.

وأوضح أن القرار الذي يدخل عامه العشرين ينعكس على رفاهية العمال وإنتاجيتهم، وهو ما يصب بشكل أساسي في مصلحة صاحب العمل، لافتاً إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي تعمل بالتعاون وبشكل مشترك مع فرق وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص وتوعية العاملين بأهمية تجنب الإجهاد الحراري في فصل الصيف.

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