مركز شرطة القصيص يكرم طالباً لأمانته

المصدر: دبي - البيان

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فاجأ مركز شرطة القصيص، طالباً في مدرسة عمر بن الخطاب، بتكريم خاص وسط زملائه، تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة محفظة بها مبلغ مالي إلى صاحبها، بعد عثوره عليها في منطقة المحيصنة الرابعة.

وكرم العقيد جمال إبراهيم علي نائب مدير مركز شرطة القصيص، الطالب أحمد صالح علي محمد، بحضور المقدم ناصر عبد العزيز الخاجة رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم دنانير أحمد المهيري من قسم إسعاد المتعاملين، ومديرة المدرسة، الأستاذة هدى يوسف، وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

وقال العقيد جمال إبراهيم، إن التكريم يأتي ضمن مبادرة «نصلكم لنشكركم»، الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين في أماكنهم، وتكريمهم بين زملائهم، مُشيداً بأمانة الطالب أحمد صالح علي محمد، وحسن تصرفه، وحرصه على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة المحفظة والمال لصاحبه، داعياً أفراد المجتمع إلى اتخاذه قدوة ومثالاً للصدق والأمانة.

وعبّرت والدة الطالب عن سعادتها بتكريم شرطة دبي لابنها، وحرصها على القيام بذلك في مدرسته وأمام زملائه، مشيرةً إلى أنه قام بواجبه في تسليم المحفظة إلى مركز شرطة القصيص، بعد عثوره عليها، حتى يستعيدها مالكها، فيما تقدم الطالب أحمد صالح علي محمد، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة القصيص، على التكريم، مؤكداً أن هذا التكريم يعد وساماً وفخراً له بين زملائه.

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