صفر «جرائم مقلقة» بمركز النعيمية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كشف المقدم محمد عبدالله بوشهاب السويدي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان، عن عدم وجود جرائم مقلقة في منطقة النعيمية بإمارة عجمان، حيث لم تسجل أي جريمة مقلقة في الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، بأن جميع العاملين في المركز يعملون بجهود مخططة ومنظمة لتنفيذ مبادرات أمنية، بالإضافة إلى الانتشار الأمني للدوريات الشرطية، وزيادة برامج التوعية الأمنية، وإشراك المجتمع في تعزيز الأمن.

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