«إيدج» تدمج قدرات الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إيدج، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إطلاق مركزي تميّز رائدين مقرهما دولة الإمارات، وهما: مركز التميّز الجديد للرادار والحرب الإلكترونية، ومركز التميز للبصريات الكهربائية.

ويعتمد مركزا التميّز الجديدان على أسس ومرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخبرات القوية للمرافق الحالية. وتهدف تلك الخطوة إلى توطيد السمعة العالمية للمجموعة، والتي تواصل نموها الدولي لترسيخ مكانتها في النمو الريادي لهذا القطاع الصناعي الهام.

ويتحقق ذلك من خلال الارتقاء بتطوير خارطة طريق المنتجات المبتكرة عن طريق دمج أهم قدراتها ضمن تلك المجالات الحيوية. حيث تتوافق تلك المبادرة مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات واستراتيجية إيدج للنمو، إلى جانب دعم الأهداف التجارية لكل الشركات التابعة لمجموعة إيدج، والبالغ عددها 35 شركة.

وستبسّط آلية مركزية القدرات المتقدمة والمتكاملة التابعة للمجموعة عملية تسليم المنتجات، وتطوير تكنولوجيا مبتكرة، وتقديم حلول مصممة خصيصاً للمستخدمين النهائيين. كما ستدعم بشكل رئيس تحسين عمليات الوفورات، وستوفر أحدث أنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء للعملاء، إلى جانب حلول الرادار والحرب الإلكترونية، وتأسيس مركز محوري للبحث والتطوير وتطوير المنتجات والإنتاج التسلسلي والصيانة. وسيسهل مركزا التميز دمج التكنولوجيا المتقدمة عبر محفظة حلول إيدج الرائدة بالكامل.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تجسّد تلك الخطوة الإستراتيجية النوعية، التي تعزز القدرات وتبسّط آلية تسليم المنتجات وتدفع عجلة الابتكار في موقع واحد، هوية مجموعة إيدج ومهمتها الأساسية المتمثلة في تطوّير صناعاتنا الدفاعية،وتحويل قطاع الدفاع نحو الريادة العالمية.

وعبر تأسيس مركزي التميز للرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية، سندعم تطوير الحلول المتقدمة واعتماد التكنولوجيا المبتكرة بهدف تحقيق المزيد من القفزات النوعية. كما يتيح لنا ذلك التكيف مع أحدث التطورات في القطاع على نحو مستمر مع الحفاظ على تقديم منتجات مصممة عالية الأداء بأسعار تنافسية تم تصميمها خصيصاً للعملاء وفقاً لمتطلباتهم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز