سلطان القاسمي يعيّن سلطان بن أحمد رئيساً لهيئة تقنيات الاتصال

المصدر: الشارقة - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.

وبحسب المرسوم تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى «هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، على أن يعتمد مسمى الهيئة باللغة الإنجليزية كالتالي:

«munication Sharjah ComTechnologies Authority».

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ونص المرسوم على أن يعين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيساً لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين نائب لرئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «SNOC».

ونص المرسوم على أن يعين الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة، نائباً لرئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «SNOC».

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جامعة الذيد.

ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.

وبحسب المرسوم يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الذيد ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها. وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان؛ قرار رئيس الجامعة بشأن تعيين مدير لجامعة خورفكان.

ونص القرار على أن يعين الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي مديراً لجامعة خورفكان.

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