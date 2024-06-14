تكريم 290 خريجاً من برنامج الدبلوم المهني لمنظومة التميز الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 290 منتسباً لاثنتي عشرة دفعة لبرنامج الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي، ضمن فئة «مقيم منظومة التميز الحكومي» التي يهدف البرنامج من خلالها إلى تأهيل وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التميز الحكومي.

حضر حفل تكريم الخريجين، الذي نظم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وإبراهيم سلمان الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وعدد من المسؤولين وموظفي الجهات الحكومية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز التميز على المستويين المؤسسي والفردي يمثل محوراً أساسياً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وفي جهودها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بتحويل العمل الحكومي إلى نموذج عالمي ريادي في مجالات التميز وجودة الأداء، يدعم توجهات الدولة ويعزز مسيرتها في صناعة مستقبل العمل الحكومي.

وقال إن حكومة الإمارات تتبنى الاستثمار في الكوادر الوطنية المتميزة، وتمكينها بالأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في قيادة المشاريع والمبادرات الكفيلة بتعزيز التميز المؤسسي والفردي في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية دور خريجي البرنامج في بناء قدرات فرق عملهم ومشاركة المعرفة مع زملائهم، بما يعزز البيئة الحاضنة لممارسات التميز في الجهات الحكومية.

من جهتها، أكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق أهمية تخريج كفاءات متخصصة في التميز الحكومي يمكن توظيفها للارتقاء بالأداء الوظيفي على أصعدة مختلفة في مؤسسات الدولة، قائلة: «إن تخريج هذه الدفعات يعكس التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية المتميزة، وتعزيز ثقافة التميز في الجهات الحكومية، ويؤدي هذا البرنامج دوراً حيوياً في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على تقديم المشورة والدعم في مجال التميز الحكومي».

بدوره، قال الدكتور منصور العور: «يسرنا أن نحتفل اليوم بتخريج 12 دفعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل، والمزودة بالمعرفة لتقديم المشورة في مجال التميز الحكومي، وهذا ما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء على جميع المستويات.

نحن فخورون بتخريج أكثر من 600 منتسب من برنامج الدبلوم المهني في التميز الحكومي خلال الأعوام الماضية، حيث إنه يمثل خطوة مهمة في تطوير مهارات الكوادر الحكومية لتعزيز الجاهزية والابتكار».

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