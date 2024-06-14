رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المستحقة عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سنوياً على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وغيره من المناسبات المباركة تعزيزاً للروابط الأسرية ولإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وأسرهم، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لبدء حياة جديدة بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم.

نهج

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يعكس نهج سموه الأبوي والإنساني، ويأتي امتداداً لسلسلة القرارات والبرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من رؤى سموه الهادفة إلى تعزيز الأمن المجتمعي، من خلال الحرص البالغ على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع، أفراداً صالحين قادرين على تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، وملتزمين بقوانين الدولة، ويسهمون بإيجابية في رفد مسيرة التنمية والتحديث في وطن الخير والتسامح والعطاء.

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في تصريح له أمس، بهذه المناسبة، إلى أهمية مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، بما ينعكس بالخير على أسرهم ومجتمعهم، كما تشكل حافزاً مهماً لباقي النزلاء، للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المؤسسات العقابية والإصلاحية، والالتزام بحسن السير والسلوك، بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.

وتوجه النائب العام بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز