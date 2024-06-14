«الصحة» تطلق استبياناً حول «تصفير البيروقراطية»

المصدر: دبي - البيان

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متعامليها، للمشاركة في استبيان برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، لتعزيز دور متعاملي الوزارة من اﻷﻓﺮاد أو القطاع الخاص في عمليات التطوير، من خلال إجراء تقييم شامل لقياس أثر التحسينات المنفذة في التسهيل على المتعاملين، وتقديم خدمات سريعة، بهدف تقليل الإجراءات، وإلغاء المتطلبات والاشتراطات المكررة، والعمل على ترسيخ تجربة مستخدم ريادية في القطاع الصحي، لتحقيق وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل. وذلك ضمن جهودها لتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في أن ﺗكون حكومة اﻹﻣﺎرات أﻓﻀﻞ حكومة في العالم بتقديم الخدمات.

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذاً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، وفي إطار تحقيق محاور ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأكد عبد الله أحمد أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن إطلاق الاستبيان، يأتي في إطار التزام الوزارة الراسخ بإشراك متعامليها بتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، انطلاقاً من أهميته في تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة صحية متكاملة، مدعومة بسياسات رائدة، وإدارة برامج صحية مبتكرة، تعتمد على البيانات الرقمية، وذلك لضمان توفير خدمات صحية شاملة لأفراد المجتمع، وترسيخ الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين، وتعزيز جودة حياتهم.

وضمن جهودها لتعزيز تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً، ورشة عمل بالتعاون مع فريق برنامج تصفير البيروقراطية، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، جرى فيها استعراض أهداف وتوجهات البرنامج، وتوضيح كافة معايير التقييم.

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