افتتاح «مركز التعليم الشرطي المبتكر» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس، مشروع مركز التعليم الشرطي المبتكر، في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتسخيرها في خدمة المنتسبين، وفق استراتيجيتها، لتحقيق الريادة المؤسسية بخدمات استباقية مبتكرة، تعزز جودة حياة المجتمع.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال تدشين المركز، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة أحدث التطورات، وأبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن مشروع التعليم الشرطي المبتكر، يعزز تبادل المعرفة مع الجهات المعنية بالارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.

بدوره، أوضح العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، أن المركز يقدم خدمات ريادية في المشاريع والابتكارات بالمجالات الأمنية والتدريبية من مختلف القطاعات الشرطية المتطورة، ويسهم في تعريف وإطلاع منتسبي شرطة أبوظبي على أحدث الأجهزة والأدوات المبتكرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التدريب الافتراضية.

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