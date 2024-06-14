شرطة دبي تنال جائزة التميز الاجتماعي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الرابعة، عن فئة المبادرات الاجتماعية المبتكرة، والتي تنفذها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، وتسلم الجائزة اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم أمس.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: «نفخر جميعاً في دولة الإمارات بوجود الشخصيات والمؤسسات، التي استشعرت مسؤولياتها الاجتماعية، وآمنت بضرورة العمل الاجتماعي باعتباره واجباً وطنياً، واستشعاراً لهذه المسؤولية قدموا لهذه الأرض الطيبة إسهامات جليلة، ارتقت بمجتمع الإمارات في كافة الجوانب الاجتماعية».

وأشار إلى أن الجائزة استهدفت تعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي باعتباره جزءاً من ثقافة دولة الإمارات، وإذكاء روح التنافس الإيجابي لخدمة المجتمع، وأن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تحقق كل الأهداف التي تضمن للشعب دوام الخير والرخاء، ودولتنا رسخت في نفوس أبناء الوطن عمق الالتزام اتجاهه، والاستثمار بجيل المستقبل.

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