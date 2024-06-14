خدمات مميزة في «جمارك دبي» لاستقبال الحجاج والزوار

المصدر: دبي- البيان

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كشفت جمارك دبي عن توفير خدمات خاصة ومميزة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، مؤكدة أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتسهيل الإجراءات عبر مطار دبي الدولي، وكذلك استقبال الزوار القادمين للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى في دولة الإمارات.

وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «وضعت جمارك دبي خطة عمل على أعلى مستوى حيث تم تشكيل لجنة عليا من إدارة عمليات المسافرين وتحديد الموظفين المعنيين للإشراف على مجموعات التفتيش المناوبة والتنسيق مع بقية الجهات المشاركة في التجهيز لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من أداء الشعائر المقدسة إلى أرض الوطن، كما اتخذت جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين عدة إجراءات تضمن تحقيق أكبر قدر من الانسيابية وتسهيل مرور الحجاج، منها على سبيل المثال فتح مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية موازية لكاونترات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ/ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، المخصصة لتخليص مرور الحجاج سريعاً، أيضاً تم تحديد رقم حزام الأمتعة المراد إنزال أمتعة الحجاج عليه في كل مبنى ومراعاة قربه من بوابات الخروج لتحقيق سرعة إنجاز عالية في صالة القادمون، وكذلك تحديد بوابات خروج خاصة للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لتأمين وضمان عدم اختلاط الحجاج مع بقية المسافرين القادمين في صالة تفتيش الجمارك».

وأضاف: في إطار دورنا الحيوي والرئيسي في التسهيل على الحجاج شاركت جمارك دبي في الاجتماع التحضيري في مطارات دبي مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات الاستراتيجيين للوقوف على التحضيرات الجارية من قبل جميع الأطراف، كما تم المشاركة مع الجهات الرسمية في فرق عمل مشتركة موزعة على مباني مطارات دبي وذلك بهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات وتحقيق أداء عمل عالي الجودة.

وأوضح الكمالي أن جمارك دبي كثفت استعدادها أيضاً لضمان انسيابية حركة المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي لقضاء عطلة عيد الأضحى حيث تزيد معدلات القادمين خلال تلك الفترة وبخاصة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن جمارك دبي تستعد للمواسم السياحية بزيادة عدد كادرها من المفتشين لتسريع الإجراءات على القادمين.

وأشار إلى أن عملية التواصل ما بين الكادر المناوب ومديري المباني وقادة الفرق تكون على أهبتها على مدار الساعة لتجاوز أي عقبات قد تواجههم أثناء فترة المناوبة، فضلاً عن القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل من قبل مدير الإدارة ومديري المباني ومدراء التفتيش وقادة الفرق للاطلاع على سير العمل وذلك في أيام الأعياد أو المناسبات بشكل عام، أيضاً فقد أعدت جمارك دبي ضيافة وهدايا رمزية لاستقبال الحجاج والزوار القادمين خلال تلك الفترة.

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