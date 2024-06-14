400 مستفيد من «برنامج زايد للحج» في 24 دولة

المصدر: دبي، عرفة - البيان، وام

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أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون الحجاج، ضرورة وضع راحة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات أصحاب الحملات، مبدياً استعداد المكتب التام لتسخير كافة إمكانياته لخدمة أصحاب الحملات لضمان تذليل أية صعوبات آنية أثناء تأدية المناسك. جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي عقده مكتب شؤون حجاج الدولة مع رؤساء حملات الحج التابعة لدولة الإمارات، جرى خلاله اعتماد وتسليم مخيمات كل حملة على حدة في منى وعرفة.

كما نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، حفل استقبال للحجاج المستفيدين من «برنامج زايد للحج 2024» من خارج الإمارات، والبالغ عددهم 400 حاج، توافدوا من أكثر من 24 دولة إلى الأراضي المقدسة.

تجهيزات

ووقف الدرعي على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الإمارات، مشيداً بتعاون رؤساء الحملات مع لجان المكتب بهدف توفير أرقى الخدمات لحجاج الدولة. وأكد أهمية مراعاة الحالات الخاصة المصاحبة لكل حملة والتعاون مع لجان المكتب نحو توفير خدمات استثنائية لتلك الشريحة من الحجاج والمتضمنة كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وأصحاب الهمم. وتوجه الدرعي بالشكر لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكافة المؤسسات المعنية في المملكة على التعاون الكامل مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات وتوفير الدعم لتنفيذ خطط المكتب الهادفة لضمان حج آمن لحجاج الدولة. وزار الدكتور عمر الدرعي حملة الحج السنوية التي ينظمها مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وهنأ الحجاج بسلامة الوصول، وتمنى لهم طيب الإقامة، وبأن يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وأكد استعداد مكتب شؤون حجاج الدولة لتوفير كل ما يلزم لخدمة حجاج مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، بما يضمن سلامتهم وراحتهم أثناء أدائهم لمناسكهم في المشاعر المقدسة.

استقبال

إلى ذلك، نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، حفل استقبال للحجاج المستفيدين من «برنامج زايد للحج 2024» من خارج الدولة، والمتوافدين من أكثر من 24 دولة حول العالم إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وذلك في فندق «هيلتون جبل عمر» في مكة المكرمة.

ويأتي الحفل في إطار سعي المؤسسة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الاهتمام وضمان وسائل الراحة للحجاج القادمين من الخارج وإعانتهم على تسهيل أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة، فضلاً عن كون ذلك فرصة للقاء جميع الحجاج المستفيدين من برنامج زايد للحج من خارج الدولة. وفي كلمة ترحيبية نيابة عن الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، أكد محمد خميس، رئيس وفد المؤسسة المشرف على برنامج زايد للحج، أن راحة الحجاج المتوافدين من خارج دولة الإمارات ضمن «برنامج زايد للحج» وإسعادهم لأداء فريضة الحج هي غاية الفريق الإداري المكلف بمرافقتهم، مشيراً إلى أن المؤسسة اعتادت ضمن برنامج زايد للحج ووفق نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديم الدعم لـ400 حاج من خارج الدولة من مختلف بلدان العالم لتمكينهم من أداء ركن الإسلام الخامس.

وأوضح خميس أن المؤسسة تسير على خطى «الوالد المؤسس» في تمكين غير القادرين على إتمام فريضة الحج والتيسير عليهم عبر تقديم كل الخدمات الضرورية لهم حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم على أكمل وجه، مشيراً إلى أن «مؤسسة زايد الإنسانية» تعد أول مؤسسة خيرية تصل بمساعداتها إلى أكثر من 188 دولة حول العالم، ولا تزال تمد يد العون لكل محتاج في الداخل والخارج.

وتوجه خميس بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي تتعاون مع المؤسسة من أجل إنجاح برنامج زايد، منها وزارة الخارجية، ومكتب شؤون حجاج الإمارات، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على التعاون والتنسيق المستمرين من أجل إسعاد حجاج برنامج زايد للحج في داخل الدولة وخارجها.

وأعرب مكتب شؤون حجاج الإمارات في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن تقديمه الدعم الكامل لحجاج البرنامج بما يضمن سلامتهم وراحتهم أثناء أدائهم لمناسكهم في المشاعر المقدسة. يشار إلى أن برنامج زايد للحج التابع لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نجح في مواصلة العطاء منذ انطلاقته في العام 2005 وحتى الآن، من خلال التكفل بنفقات حج قرابة 19 ألف حاج من داخل الدولة وخارجها.

وأعرب الحجاج القادمون من أقطار شتى عن شكرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تيسير حجهم إلى بيت الله الحرام، كما تعرفوا إلى برامج المؤسسة الدائمة على مدار العام ونشاطها وسائر أعمالها الخيرية والإنسانية.

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