«صحة دبي»: الالتزام بالممارسات الصحية يقي من الأمراض

المصدر: دبي- البيان

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أكدت هيئة الصحة بدبي اهتمامها البالغ بصحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام من خلال تعزيز الوعي والتثقيف الصحي قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي أضرار صحية خلال رحلتهم الدينية إلى الديار المقدسة.

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي استمرار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتوعية الحجاج وتوجيههم للالتزام بالإجراءات الصحية المُوصى بها، بما في ذلك أخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بــ 15 يوماً لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية للوقاية من الأمراض، بما في ذلك لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا.

كما تنصح الهيئة الحجاج ممن يعانون من الأمراض المزمنة بأخذ كميات كافية من الأدوية بعد استشارة الطبيب، واصطحاب تقرير طبي مفصّل يوضح الحالة.

وأشارت العوضي إلى ضرورة تأكد الحاج من حقيبته الشخصية ومحتوياتها من مستحضرات العناية بالجسم، إضافة إلى حقيبة الإسعافات الأولية. وأكدت على أهمية اتباع الممارسات الوقائية والصحية أثناء أداء مناسك الحج لتجنب الأمراض التنفسية، والتسمم الغذائي، وأمراض الجهاز المعوي، والإجهاد الحراري من خلال عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلة للوقاية من الحرارة وأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر لتعويض النقص الناتج عن عملية التعرّق، وتناول الغذاء الصحي.

ونصحت الحجاج بعد العودة بزيارة الطبيب للاطمئنان على صحتهم وتقييم حالتهم الصحية، وخاصة إذا كانوا يعانون من أحد الأمراض المزمنة أو ظهرت عليهم أعراض مرضية خلال مناسك الحج، مع أهمية تجنب السهر والإجهاد البدني، وأخذ قسط من الراحة، واتباع نظام غذائي صحي متوازن.

كما نصحت الحجاج الذين تظهر عليهم أعراض مرضيّة مثل: الحمى والسعال تمنعهم من ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد العودة من السفر، بضرورة مراجعة الطبيب وعدم مخالطة الآخرين لتجنب نقل العدوى.

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