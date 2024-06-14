بلدية دبي لـ «البيان»: 2179 جولة رقابية على الصالونات منذ بداية 2024

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي لـ «البيان» عن تنفيذ 2179 جولة رقابية منذ بداية العام حتى اليوم على الصالونات ومراكز التجميل في الإمارة.

وأوضحت البلدية أن استعداداتها للرقابة على الصالونات ومراكز التجميل خلال عيد الأضحى المبارك، تشمل: توعوية أصحاب المؤسسات والجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذ حملة ما قبل وخلال العيد للتأكد من التزام المؤسسات باشتراطات الصحة والسلامة.

تفتيش

وبينت البلدية أن من أبرز النقاط التي يتم التركيز عليها في التفتيش خلال الحملة: شهادات الصحة المهنية لمقدمي الخدمة، ونظافة وتعقيم الأدوات، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، والممارسات الصحية الآمنة.

وأشارت إلى آلية الرقابة على تطبيق الصالونات ومراكز التجميل النسائية، والاشتراطات والمعايير الخاصة بسلامة الأفراد في الإمارة، حيث يتم تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية بشكل روتيني ومتابعة مستوى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وخاصة الممارسات الصحية الآمنة للعاملين والنظافة العامة داخل المؤسسة، والصحة والسلامة العامة، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، وجودة ومطابقة أنظمة الهواء والمياه.

إجراءات متبعة

وأوضحت بلدية دبي الإجراءات المتبعة والمتعلقة باستخدام الخلطات المحظورة في الحنّاء، إذ يتم تنفيذ حملة سحب عينات الحناء وإرسال تنويه عن الخلط الأمن للحناء لجميع الصالونات التي تقوم بتقديم خدمة الحناء، إضافة إلى التأكد خلال الزيارات من نظافة مكان الخلط واتباع الممارسات الصحية الصحيحة وكذلك استخدام منتجات مسجلة في بلدية دبي.

كما يتم سحب عينات الحناء التي يتم تحضيرها وبيعها في المؤسسات (الصالونات النسائية) وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها وسلامتها، وفي حال فشل عينة خلطة الحناء التي تم فحصها مخبرياً يتم مخالفة المؤسسة وسحب المنتجات.

وتقوم بلدية دبي بتوعية الجمهور للتحذير من عواقب تقديم الخدمات المنزلية للتجميل، حيث يتم إعداد مقتطفات توعوية للجمهور من تقديم الخدمات المنزلية للتجميل الغير الآمنة، مشيرة إلى أنه لم يتم ضبط أي مخالفات خلال العام الجاري في هذا الشأن.

وأشارت بلدية دبي إلى أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار الساعة.

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