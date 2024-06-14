تكثيف الدوريات على الطرق في أبوظبي استعداداً للعيد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة وبخطة استباقية، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان، وحرصها على تقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأكدت تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية على طرق الإمارة وجميع التقاطعات، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وحول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة، وفي المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات.

وأوضحت أن جاهزيتها لعطلة العيد تتزامن مع حملتها تحت شعار (صيف بأمان)، لافتة إلى دور أولياء الأمور في متابعة الأبناء وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق، مما يعرضهم لحوادث الاختناق.

ودعت أولياء الأمور والأسر إلى عدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة، كما دعت الأسر إلى الاهتمام بالأطفال، وعدم الانشغال عنهم، وعدم السماح لهم باستخدام الألعاب النارية، حفاظاً على سلامة الجميع، لما تسببه من أضرار صحية أو حرائق في المنازل. وحثت الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور، والابتعاد عن تنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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